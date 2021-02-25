الفيس بوك يحظر على جيش ميانمار استخدام موقعها وتطبيق إنستغرام

المستقلة /-  أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس، أنها حظرت على جيش ميانمار استخدام موقعها وتطبيق إنستغرام بأثر فوري، مع استمرار المظاهرات الحاشدة منذ أسابيع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وقالت الشركة في مدونة ”الأحداث منذ انقلاب الأول من فبراير، ومنها العنف الدامي، عجلت بضرورة هذا الحظر… نعتقد بأن مخاطر السماح لتاتماداو (جيش ميانمار) باستخدام فيسبوك وإنستجرام كبيرة للغاية“.

واستولى الجيش على السلطة هذا الشهر بعدما زعم حدوث تزوير في انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني التي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونج سان سو تشي، واعتقلها وكثيرا من قيادات الحزب.

وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة محتجين وشرطي في العنف الذي شاب المظاهرات.

وقال عملاق التكنولوجيا الأمريكي، إنه سيحظر كذلك على جميع ”الكيانات التجارية المرتبطة بتاتماداو“ الإعلان على منصاته.

وأرجعت قرارها حظر جيش ميانمار إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك إلى انتهاك الجيش لقواعد فيسبوك مرات ومرات، ومنها أثناء الانقلاب.

ولم يتسن بعد الوصول إلى الحكومة العسكرية للتعليق.

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