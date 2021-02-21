العمل تنفي توزيع مبالغ مالية خلال فترة الحظر

راتب المعين المتفرغ

المستقلة /- نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، تخصيص أي مبالغ او منح مالية للمتضررين من الحظر الصحي حاليا.

وقالت مدير عام دائرة العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة، خلود الجابري، في حديث إذاعي، ان “الوزارة مستعدة لأي قرار يتخذ بشأن توزيع المنح المالية في حال توفرت لها السيولة من قبل وزارة المالية وإدراجها ضمن تخصيصات الموازنة لهذا العام”.

وأضافت “وزعت الوزارة منحة مالية خلال العام الماضي بمبلغ 175 الف دينار، وكذلك قامت بإعفاء اصحاب الشركات من الغرامات المترتبة عليهم لغاية شهر تموز الماضي”.

واشارت إلى أن “الوزارة ستقوم ايضا بإعفاء أصحاب الشركات من اي غرامات لهذا العام في حال استمر الحظر الصحي في البلاد”.

 

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