العمل تحذر من استقطاع اجور العمال خلال الحظر الوقائي

المستقلة /- حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، الجهات الحكومية وغير الحكومية من الاخلال بشروط التعاقد مع العمال خلال مدة حظر التجوال عبر الالتزام التام بدفع أجور العاملين لديهم.

وقالت الوزارة إنها “تهيب بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة وأصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط والشركات الاستثمارية بوجوب الالتزام التام بدفع أجور العاملين لديهم، تنفيذا لعقود العمل المبرمة بين الطرفين سواء كانت هذه العقود تحريرية او شفهية وفقا لقانون العمل”.

وأكد البيان أن “فترة الحظر تحتسب خدمة فعلية للعامل مدفوعة الاجر استنادا للمادة 75 /خامسا من نفس القانون، ويسري ماورد أعلاه على العقود والاُجور اليومية للعاملين في الجهات المذكورة”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “لا يجوز انهاء خدمات العمال، او من هم بحكمهم او تسريحهم إلا بعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، استنادا إلى الماده 43 من قانون العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين امام محكمة العمل؛ لكون توقف العمل خلال فترة حظر التجوال لا دخل للعامل فيه”.

وأشار البيان الى حق “العمال كافة في الاتصال على الخط الساخن (٠٧٧٢٧٦٤٣٠٠٨) في حال حصول خروقات او اي انتهاك لحقوقهم”.