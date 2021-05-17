العمليات المشتركة : تنسيق امني عال مع الاقليم في المناطق المتنازع عليها لمحاربة داعش

المستقلة /- اكدت قيادة العمليات المشتركة وجود تنسيق امني عال بين القوات الاتحادية وحرس الاقليم في المناطق المتنازع عليها ، لمحاربة داعش .

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين :”ان الكثير من المناقشات الامنية جرت بين بغداد واربيل حول الامن في المناطق المتنازع عليها “، مشيرا الى :” ان الكثير من مراكز العمل المشتركة فتحت في اربيل وبغداد وديالى ونينوى وكركوك والمناطق التي تتطلب وجود تنسيق مشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة من اجل مكافحة تنظيم داعش الارهابي”.

وكان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد دعا في وقت سابق البرلمان والحكومة الاتحادية، والتحالف الدولي ، للتحرك السريع لسد الفراغ الامني الحاصل في المناطق المتنازع عليها ، على خلفية الهجمات التي شنها التنظيم الارهابي في عدد من تلك المناطق .