العراق يسعى لأول صفقة مدفوعة مقدما للنفط الخام

المستقلة/أمل نبيل/ قالت وزارة النفط العراقية ، الاثنين ، إن العراق يسعى إلى أول صفقة مدفوعة مقدما للنفط الخام على الإطلاق لتعزيز ماليته في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعامل مع انخفاض أسعار النفط والطلب عليه بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتسعى البلاد للحصول على دفعة مسبقة لمدة خمس سنوات تبدأ من كانون الثاني/يناير 2021 وحتى كانون الاول/ديسمبر 2025 لسدادها بشحنات خام البصرة ، وفقًا لرسالة أرسلتها شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) إلى عملائها.

و قالت وكالة رويتر أن مسؤول في وزارة النفط العراقية أكد فحوى الوثيقة.

وقالت شركة تسويق النفط في الرسالة الصادرة بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر إنها ستقبل عروضا من الأطراف المحتملة حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت بغداد يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال المسؤول “عملية الدفع المسبق لشحنات النفط هي جزء من خطة عاجلة لتمويل ميزانية الدولة وتجاوز الأزمة المالية، لدينا التزامات تجاه أوبك لخفض الإنتاج، يجب دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية وأيضا لدعم اقتصادنا وهذا هو السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى طلب دفعات مالية تسدد مسبقا لشراء بعض من شحناتنا النفطية”.

وأعلنت منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، عن تخفيضات قياسية في إنتاج النفط في النصف الأول من العام مع انهيار الطلب على الخام عندما بات العالم شبه متوقف بسبب إجراءات العزل العام التي تهدف لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا في يناير ، لكن المجموعة تبحث حاليا تأجيل الزيادة أو تعميق خفض الإنتاج.