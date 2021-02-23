العراق يجمد صفقة نفط مسبقة الدفع مع الصين

المستقلة/أمل نبيل/ قرر العراق عدم توقيع اتفاق لتوريد النفط مع شركة صينية حكومية كانت ستشهد حصول الدولة العربية التي تعاني من ضائقة مالية على نحو ملياري دولار مقدمًا ، وفقًا لوزير النفط.

وقال إحسان عبد الجبار في مقابلة مع بي بي سي عربي إن بغداد اختارت عدم المضي قدما في العقد بعد ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

وطلب العراق ، الذي يعاني اقتصاده منذ انهيار أسعار النفط الخام العام الماضي ، من تجار النفط في نوفمبر أن يقدموا عطاءات لاتفاق توريد مدته خمس سنوات.

واقترحت بغداد تسليم 4 ملايين برميل شهريًا ، أو حوالي 130 ألف برميل يوميًا ، مع دفع المشتري مقدمًا مقابل عام واحد من التوريد.

أفادت بلومبرج في ديسمبر / كانون الأول أن شركة زينهوا أويل الصينية ، وهي شركة تابعة لشركة المقاولات الدفاعية نورينكو ، فازت بالعطاء.

وتعتبر صفقات الدفع المسبق نادرة في عالم النفط ، وكان الهدف منها تحسين الوضع المالي للعراق. وبينما لا تزال الحكومة تكافح ، فقد تحسن موقفها لأن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 62٪ منذ بداية نوفمبر إلى حوالي 63 دولارًا للبرميل ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى طرح لقاحات فيروس كورونا.

وقال جبار في المقابلة إن ثاني أكبر منتج في أوبك كان يريد أكبر قدر ممكن من السيولة في يناير وفبراير هذا العام وكان يشعر بالقلق من أن أسعار النفط لن تتجاوز 40 دولارا للبرميل.

ونقلت بي بي سي عربي عنه قوله بعد استقرار الأسعار قررنا تجميد هذه المحاولة .