العراق وجورجيا يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المستقبل

المستقلة/-بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع سفير جورجيا غير المقيم لدى العراق، زازا كاندلاكي، سُبُل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقت المستقلة، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تلقّى دعوةً رسميَّة لزيارة جورجيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، خلال لقاء مع سفير جورجيا غير المُقيم لدى العراق، زازا كاندلاكي، في مبنى وزارة الخارجيَّة”.

وأضاف، أن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وتبليسي، وسُبُل فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين الصديقين”، مبينا أن حسين “أعرب عن شكره للحكومة الجورجيَّة لتقديمها الدعم للحكومة العراقيَّة”.

وأشار الوزير إلى أنَّ “الحكومة العراقيَّة لديها رغبة حقيقية في تطوير العلاقات بين البلدين”، كما بحث الوزير مع السفير الجورجيّ “المشاكل التي تواجه العراقيين ومنها؛ الحصول على سمات الدخول للمواطنين الراغبين بزيارة جورجيا، وطالب بإيجاد حلول لتسهيل منح السمات لهم”.

من جانبه، هنَّأ السفير الجورجيّ الوزير بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيرًا لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق.

وبحسب البيان، أشار السفير إلى “أهميَّة تطوير العلاقات بين العراق وجورجيا، لاسيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، مُؤكِّدًا أنَّ “زيارته إلى العراق ولقائه بعددٍ من المسؤولين العراقيين سيكون له تأثير كبير في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في مُختلِف المجالات، لاسيما السياسيَّة والأمنيَّة، مُعربًا عن رغبة بلاده في فتح قنصليَّة فخريَّة في أربيل وبابل، بعد استكمال المُوافقات الرسميَّة لفتح تلك القنصليات الفخريَّة، وذلك لوجود جاليَّة جورجيَّة في العراق، وتحديدًا في مُحافظة دهوك بما يقارب (3000) مواطن جورجيّ، مُضيفًا؛ إنَّ جورجيا لديها الرغبة في فتح سفارة في بغداد خلال المدة القادمة، وأكَّد بأنَّه سيقوم بمُفاتحة الجانب الجورجيّ للتسريع في إجراءات فتح السفارة في بغداد.”.

واتم البيان: “وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن شكره للسفير الجورجيّ”، مؤكِّداً “رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، ووعد بدراسة موضوع فتح القنصليات الفخريَّة وفق المعطيات المعروضة”.

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