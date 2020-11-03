العراق .. لن يتم صرف رواتب الموظفين الا بعد اقرار قانون تغطية العجز

العراق .. لن يتم صرف رواتب الموظفين الا بعد اقرار قانون تغطية العجز

العراق .. لن يتم صرف رواتب الموظفين الا بعد اقرار قانون تغطية العجز

المستقلة … يمر على العراق وضعاً اقتصادياً صعبا منذ الربع الاول للعام الحالي 2020، وتتمثل اساس المشكلة بتأخير تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين وهو ما جعل الحكومة العراقية تلجأ الى تأخر تسليمها للموظفين او المتقاعدين لعدة اشهر.

فيما وجه اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزارة المالية بأيجاد الحلول السريعة والعاجلة من اجل تأمين الرواتب للمتقاعدين للشهر الحالي والاشهر المقبلة.

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فيما اتجه العراق الى تفعيل قانون الاقتراض الداخلي والخارجي و قانون تغطية العجز في محاولة لتجاوز الأزمة المالية هذه التي تقف خلفها أسباب كثيرة أبرزها انخفاض أسعار النفط بسبب انتشار وباء كورونا قبل اشهر من هذا العام و الوضع الاقتصادي السيء جداً بسبب تقاعب الحكومات على العراق التي لم تقدم برامج اقتصادية تنموية صحيحة تنهض بالواقع الاقتصادي للبلاد.

اليوم يعيش المواطن في العراق بداخل كابوس تأخر توزيع الرواتب وهو ما جعل العديد من التصريحات الحكومية تخرج بين الحين و الاخر حول ذات الموضوع.

حيث قال المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء في تغريدة على تويتر، “في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين”.

وحول صرف وتوزيع رواتب الموظفين، أضاف ملا طلال، “بانتظار إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين”.