العراق على موعد مع أجواء شديدة الحارة والغليان في هذا الموعد

المستقلة /- رأى متنبئ جوي عراقي أن البلاد دخلت، اليوم الخميس، أولى مراحل فصل الصيف الحار بدرجات تزيد عن الاربعين، مع “رياح البوارح” والتي يستمر هبوبها لنحو شهرين.

وقال احمد التميمي في منشور له عبر مواقع التواصل، إن “ارتفاعاً تدريجياً يطرأ على درجات الحرارة اعتبارا من اليوم، مع حرارة تفوق الاربعين درجة في عموم مدن الفرات الاوسط والجنوب واقل بقليل في باقي المناطق”.

واضاف “قريباً تبدأ رحلتنا مع فصل الصيف، وأولى مراحله هي نشاط رياح البوارح، والتي ستستمر معنا الى منتصف تموز او بعده بقليل”.

وتوقع التميمي، أن يشهد العراق نهاية شهر آيار الجاري ومطلع حزيران المقبل أجواء حارة تتجاوز في درجات الحرارة نصف درجة الغليان.

ورياح “البوارح”، شديدة الجفاف و”مرهقة” تثير الغبار والاتربة، وتصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

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