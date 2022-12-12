العراق: درجات حرارة عشرينية خلال اليومين القادمين مع فرصة لتساقط الأمطار

المستقلة/- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا غائما مع تساقط امطار ، بدرجات حرارة عشرينية خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة ” ان طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الشمالية والوسطى غائما مع تساقط امطار تكون رعدية احيانا ، وغائما جزئيا الى غائم في المنطقة الجنوبية . ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وتنخفض في الشمالية وترتفع في الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاثنين 7 مئوية والعظمى 22 مئوية.

واضاف البيان :” ان طقس الاربعاء سيكون في عموم مناطق البلاد غائما وممطرا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة”.

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