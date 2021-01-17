العراق تعلن عن قرب افتتاح 5 مصانع جديدة

المستقلة/- أعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز، قرب افتتاح 5 مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال منهل عزيز في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن تغيير سعر الصرف سيتيح منافسة المنتج المحلي.

وأضاف عزيز أن الوزارة بدأت بخطة حقيقية لإعادة إحياء 17 مصنعاً كانت معطلة سابقاُ، ونجحت بافتتاح 12 منها فيما سيتم افتتاح 5 أخرى وإعادتها الى العمل خلال الستة أشهر القادمة”.

وأشار إلى أن الوزارة تعرضت بعد عام 2003 إلى التهميش إضافة الى الدمار الكبير في البنى التحتية والكثير من خطوط الإنتاج”، مشيرا الى أنها “تمتلك 225 مصنعا اليوم متعطل منها بحدود 83 مصنعا بشكل كامل”.

وبين أن “خطة الوزارة هي إعادة إحياء هذه المصانع وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الإنتاج الوطني”.

وتابع عزيز، أن “تغيير سعر صرف الدولار أتاح الفرصة للمنتج العراقي أن يكون منافساً حقيقياً، لافتا الى أن الوزارة بخطتها الجديدة تدعم القطاع الخاص بشكل كبير لدوره في إنعاش الصناعة الوطنية”.

وبين، أن “هناك شركات أجنبية وإقليمية تبدي رغبتها للدخول والتعاون بالسوق العراقي بسبب وجود هذه الزيادة في أسعار السوق مما يؤدي الى نوع من الجدوى الاقتصادية في إنشاء هذه المصانع داخل العراق”.