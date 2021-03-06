العراق : القبض على 322 شخص بينهم دواعش ومطلوبين ومخالفين للحظر

المستقلة /… أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 322 شخصاً بينهم عناصر من تنظيم داعش، وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية، ومخالفين للقانون وحظر التجوال.

وذكرت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت أن مفارز مديرية شرطة بغداد الرصافة، تمكنت خلال الـ23 ساعة الماضية، من القبض على 76 شخصاً بينهم متهمون بالقتل ومواداً ومخالفات قانونية مختلفة.

وأضافت أن مفارز ودوريات مديرية شرطة بغداد الكرخ، ألقت القبض على 23 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة، مشيرة إلى أن الدوريات ضبطت أيضاً 196 مخالفاً.

وأشارت الوزارة إلى أن مفارز قيادة شرطة بغداد، مديرية شؤون سيطرات بغداد، ألقت القبض على أربعة متهمين وفق المادة (4 إرهاب)، ومتهم آخر وفق المادة 443 من قانون العقوبات العراقية، مضيفة أنه تم ضبط 32 مخالفا مع عجلة، وضبط أيضا أربع عجلات تحمل مواداً ممنوعة من الاستيراد، والقبض على 4 مخالفين لا يحملون مستمسكات رسمية.

وتابعت الوزارة بأن شرطة نجدة بغداد، ألقت القبض على سارق قام بسرقة دراجة نارية في منطقة الوزيرية، فيما ضبطت شخصين بحوزتهما مواداً مخدرة نوع كرستال على سريع محمد القاسم في الاعظمية، مبينة أنه تم القبض على اثنين قاما بسرقة جهاز موبايل من احد المواطنين في منطقة سبع البور، وثلاثة أشخاص مخالفين لتعليمات وأوقات حظر التجوال.

وأعلنت الوزارة في بيان آخر، أن فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى، وبعد ورود معلومات دقيقة من أحد المصادر وتعاون المواطنين، ألقى القبض على الداعشي (ن. س. د. ز) المكنى بـ(ابو اسامة) والذي كان يعمل فيما يسمى بـ(ديوان التصنيع) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليه في حي 17 تموز في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

الى ذلك، تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الأوسط التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، من ضبط وإحباط عملية تهريب حاويتين حجم (40) قدما تحتوي على أدوية بشرية مختلفة الأنواع مهربة خلف مفروشات، وكذلك مخالفة لشروط الخزن الصحي كون الحاوية غير مبردة. (النهاية)

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