الصفار : 3 قضايا خلافية اجلت اقرار مشروع قانون الموازنة

المستقلة /- سرى جياد/ اوضح مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار أبرز الخلافات التي أدت إلى تأخير تحديد جلسة اقرار مشروع قانون الموازنة.

وقال الصفار” للمستقلة ” توجد ثلاث نقاط تعد من أبرز الخلافات التي منعت تحديد جلسة اقرار الموازنة ، احدها عملية توزيع النفقات على المحافظات والأسس المعتمدة عليها ولكون الجميع يطالب بالمزيد من التخصيصات.

وبين النقطة الاخرى ، هي مسألة الدرجات الوظيفية والتخصيصات لان المبلغ الموجود ضمن الموازنة لايكفي لمواجهة طلبات التعيين مما جعل المسألة معلقة.

وأشار الصفار الى حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية وان الحوار مستمر فيها ،منوها الى قدوم وفد من الاقليم الى بغداد بداية الاسبوع المقبل.

وتابع بقوله ان الكتل الشيعية توصلت إلى اتفاق حول نص المادة 11 التي تخص حصة الاقليم وسيتم الحوار مع الوفد ،وقد تتجه العملية الى الحل بوجود حوارايجابي ،مضيفا انه لايوجد امكانية ان يتم التصويت دون الكرد لان اغلب الكتل الشيعية والسنية ابدت رايها بعدم المضي بعملية اقرارالموازنة دون الوصول إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان.