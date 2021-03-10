الصدر : جهات سياسية تستغل المتظاهرين وتعمل على زعزعة السلم الاهلي

المستقلة /- اتهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، بعض الجهات السياسية/لم يسمه/ تعمل على استغلال المتظاهرين لمغانم سياسية وحزبية و تعمل على زعزعة السلم الاهلي .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي النصف شهري الذي عقده مدير مكتبه الاعلامي حيدر الجابري والناطق الرسمي باسمه صلاح العبيدي .

ونقل الجابري في تصريح رسمي له عن الصدر ، ان بعض الجهات السياسية تعمل على استغلال المتظاهرين لمغانم سياسية و حزبية و تعمل على زعزعة السلم الاهلي .

ونقل الجابري بتصريحه عن الصدر قوله “أدعو الجميع على تفعيل الحوار الإصلاحي ومن ضمنهم الشباب و تحت إشراف أممي ، و يستثنى من ذلك كل من ينتمي للبعث لكي لا يستمر العنف المتزايد في عراقنا الحبيب.

وجدد الصدر دعوته للجنة المختصة بإرجاع أملاك المسيحيين و الأقليات الى تفعيل عملها بصورة أوسع .

وحول الشأن الاقليمي ، قال “ نرى هذه الأيام تصعيدا واضحا بين السعودية و اليمن و خصوصا الحوثيين ، فيجب أن يكون هناك إنهاء للحرب خصوصا و نحن مقبلون على الشهر الفضيل ، فعلى الأمم المتحدة و منظمة العمل الاسلامي العمل على إنهاء الحرب “.