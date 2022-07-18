الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس “ماربورغ” في دولة إفريقية

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-07-18 03:43:35Z | |

المستقلة/- أكدت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس جديد في إفريقيا، ينتمي لعائلة فيروس إيبولا، والذي ينتقل من الحيوانات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس “ماربورغ” في غانا، مساء الأحد، بعد 11 شهرا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في غربي إفريقيا.

 

وكان هناك 12 تفشيا كبيرا لفيروس “ماربورغ” منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية.

ينتمي فيروس “ماربورغ” إلى نفس عائلة إيبولا، وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر أفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

ويبدأ تفشي فيروس ماربورغ عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

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