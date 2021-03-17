الصحة العالمية تصدر تقريرًا حول ’’لقاح أسترازينيكا’’ وتحسم مدى سلامته

المستقلة /- أوصت منظمة الصحة العالمية والوكالة الأوروبية للأدوية اللتان بحث خبراؤهما في مستوى الحماية الآمنة التي يوفّرها لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 بمواصلة استخدامه.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الثلاثاء أنها مقتنعة تماما بمنافع لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 والذي علّقت دول عدة استخدامه في حملات التلقيح على خلفية آثار جانبية محتملة له.

من جانبها، اعتبرت منظمة الصحة عبر تقرير أنه لا يوجد رابط مثبت في هذه المرحلة بين اللقاح ومشكلات الدم الخطيرة التي سجلت لدى أشخاص تم تطعيمهم فيما اعتبرت الوكالة الأوروبية أن منافع اللقاح تتخطى مخاطره.

وأوضحت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية ايمر كوك خلال مؤتمر صحافي اليوم أنها مقتنعة بمنافع لقاح أسترازينيكا في منع الإصابة بكوفيد-19 وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى والوفاة تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية.

وأكدت أن الوكالة تنظر في الآثار الجانبية المرتبطة بكل اللقاحات حتى وإن كان التركيز منصب حاليا على أسترازينيكا.

واجتمعت اللجنة الاستشارية المؤلفة من خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم لدرس مستوى الحماية الآمنة التي يوفّرها اللقاح وفق ما أعلنه المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في جنيف أوصت كبيرة علماء منظمة الصحة سمية سواميناتان الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا. وبيّنت شركة أسترازينيكا أنه لا يوجد دليل على زيادة خطر حدوث جلطة دموية ناجمة عن لقاحها.