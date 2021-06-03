الصحة العالمية : اعداد المصابين بمرض الفطر الاسود محدودة ولايمثل تحديا صحيا

المستقلة /- أكدت منظمة الصحة العالمية ان اعداد المصابين بمرض الفطر الاسود محدودة جدا ولايمثل تحديا صحيا للمؤسسات الصحية في العالم

وشددت المنظمة في بيان صحفي إن المرض لا ينبغي أن يكون مصدر قلق كبير للناس، وسط انتشار مخاوف ببعض دول إقليم شرق المتوسط من بينها مصر من انتشار الإصابات بالفطر الأسود، الأمر الذي أثار جدلا على مدار الأيام الماضية، منذ الإعلان عن إصابة الفنان سمير غانم به قبل وفاته.

من جانبه قال استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، في تصريحات صحفية ، إن الفطر الأسود موجود في البيئة كغيره من الفطريات، وهو نادر الحدوث ويصيب بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة.