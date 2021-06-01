الصحة الصينية : تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة “H10 N3” من إنفلونزا الطيور

المستقلة /-  أكدت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بشرية بسلالة “H10 N3” من إنفلونزا الطيور، لدى رجل يبلغ من العمر 41 عاما.

وفي بيان لها، أفادت اللجنة بأن الرجل الذي يعيش في مدينة تشنجيانغ، نقل للمستشفى في 28 أبريل الماضي بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى، موضحة أنم تم التأكد من إصابته بسلالة “H10 N3” من إنفلونزا الطيور في 28 مايو الماضي، دون الخوض في التفاصيل حول كيفية إصابته.

وفي تفاصيل هذه السلالة، كشفت اللجنة الوطنية للصحة أن هذه السلالة أقل عدوى نسبيا، وأن خطر انتشارها على نطاق واسع منخفض للغاية، مشيرة إلى أن حالة الرجل مستقرة بدرجة تمكنه من الخروج من المستشفى، كما لم تفض الملاحظة الطبية لمخالطيه إلى وجود حالات إصابة جديدة.

هذا وأوضحت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بشرية بسلالة “H10 N3” في العالم من قبل، حيث أنه تنتشر في الصين سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور، وبعضها يصيب البشر بين الحين والآخر، خاصة من يعملون في مجال الدواجن، بينما لا توجد أعداد كبيرة من الإصابات البشرية بسلالة “H7 N9” من إنفلونزا الطيور التي أودت بحياة 300 فرد تقريبا خلال عامي 2016 و2017.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الصحة الصينية : تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة “H10 N3” من إنفلونزا الطيور

اخر الاخبار

مشروع اداري ومالي جديد لإدارة المدرسة في ميسان

اخر الاخبار

أب يدهن جسد طفله بالعسل ويتركه للحشرات لإتهامة بالسرقة ..صور

اخر الاخبار

المغرب.. الملك يسمح بفتح المساجد المغلقة

اخر الاخبار

دبي تبدأ فى تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر

اخر الاخبار

امريكا أكثر الدول تضررا من وباء كورونا بـ عدد وفيات بلغ 595 ألف

اخر الاخبار

مصر تطبق قرارات جديدة بشأن كورونا اليوم

اخر الاخبار

مصر تطبق قرارات جديدة بشأن كورونا اليوم

اخر الاخبار

رئيس أركان الجيش الأردني يصل إلى العاصمة بغداد

اخر الاخبار

القبض على عصابة سطو مسلح في العاصمة بغداد

اخبار العراق

مصرف النهرين يطلق خدمة شراء العقار وبمبلغ يصل الى 150 مليون دينار

اخر الاخبار

الرئيس الصيني : سنقدم كل مساعدة ممكنة لسوريا في سبيل إنعاش اقتصادها

اخبار العراق

خبير : تفاقم ازمة السكن سببه ارتفاع اسعار العقارات ومواد البناء بعد رفع سعر الصرف

اخبار العراق

تحالف الفتح يتهم الكاظمي بمنع حضور الوزراء الى البرلمان

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة بسبب وجود مرتفع جوي في المنطقة

اخبار العراق

حقوق الإنسان توجه نداء لانقاذ الاف الاطفال والنساء في مخيمات النازحين

اخبار العراق

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الثلاثاء