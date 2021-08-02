الصحة البرلمانية تدعو الى تنويع مصادر استيراد اللقاحات الخاصة بكورونا

المستقلة/- دعت لجنة الصحة البرلمانية الى تنويع مصادر استيراد اللقاحات الخاصة بكورونا والى فتح منافذ جديدة للمواطنين لتلقي اللقاح .

واكد عضو لجنة الصحة البرلمانية النائب عن كتلة مستقلون البرلمانية فالح الزيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، صعوبة الوضع الصحي في البلد بسبب انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المعروفة بـ ( دلتا) ، مشيرا الى ان الاتفاق بين لجنة الصحة البرلمانية مع وزارة الصحة كان يقضي بتنوع مصادر اللقاحات الخاصة بكورونا لكي لا يكون هناك احتكار يسبب شحة حال فقدان لقاح معين”.

واشار الى :” ان المقارنة بين لقاح واخر ، وايهما تفضل ، غير صحيح ولا اساس علميا يدعم نوعا واحدا على حساب آخر ، وبالتالي نأمل استمرار الموطنين بتلقي لقاحات كورونا من اجل سلامتهم “.

ولفت الى انه في موازنة 2021 خصصت اموال كبيرة لوزارة الصحة وهذا يحدث لاول مرة ، من اجل دعم القطاع الصحي واستيراد لقاحات كورونا من المناشئ العالمية الرصينة ، وكل ما يتعلق بالاجراءات الوقائية “.

واكد الزيادي :” ان البرلمان اعطى صلاحية كبيرة وخول وزارة الصحة باطار قانوني ، لاستيراد كل ما من شأنه تعزيز السلامة للمواطن ، وهناك اجماع على دعم الوزارة بهذا المجال من اجل الخروج من ازمة البلد الصحية”.