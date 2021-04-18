الصحة الأردنية تعلن استعدادها للموجة الثالثة لفيروس كورونا… فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكدت وزارة الصحة الأردنية استعدادها للموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إمكانية تجنبها عبر تلقي اللقاح والاستمرار بتطبيق إجراءات السلامة العامة.

ووفقا لوكالة “عمون” الأردنية، فإن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي،  قال خلال استضافته على قناة “المملكة”، إن دولا إقليمية ودولية “تعاني الآن من موجة ثالثة من الفيروس … متوقعة الموجة الثالثة بسبب المتحورات، التي تضرب في مختلف أنحاء العالم والمتحور البريطاني السائد حاليا”.

وأضاف: “نحن نستعد للموجة الثالثة من خلال زيادة عدد الأسرة وتدريب الأطباء”، ونأمل أن تمر بـ “أقل الخسائر”.

وتحدث عن “أكثر من 4600 سرير إضافة إلى ألف سرير للعناية المركزة، وكذلك ألف جهاز للتنفس الاصطناعي”، مشيرا إلى “تدريب أطباء على العناية الحثيثة ورفع قدرة المستشفيات الميدانية”.

وأشار البلبيسي إلى أن عدد المسجلين على المنصة، التي خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح بلغ 1.267428 مليون، مؤكدا أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 571445 شخصا، فيما حصل 125105 شخصا على الجرعة الثانية.

ولفت النظر إلى وجود 300 ألف جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس متوفرة حاليا.

وتابع البلبيسي أنه تم “رصد آثار جانبية وصلت إلى حد الجلطة (تخثر الدم)، لأشخاص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأردن”، دون أن يحدد عدد هؤلاء الأشخاص أو نوع اللقاح الذي تلقوه.

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