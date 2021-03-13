الصحة الأردنية تؤكد انتهاء مشكلة أوكسجين مستشفى السلط

المستقلة /- أكد وزير الصحة د. نذير عبيدات أن مشكلة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي تمت معالجتها حيث تم الاستعانة بمخزون الأسطوانات الاوكسجين الموجود في المستشفى إلى حين تعبئة الكميات اللازمة في خزانات الاوكسجين وذلك وفق ما أكدته صحيفة الغد.

واشار إلى ان هذه المشكلة ليست محصورة بمستشفى السلط وحسب بل في أي مستشفى في العالم وتم التعامل معها

وأوضح عبيدات أن الوزارة تتابع مثل هذه الحالات في جميع مستشفياتها متاملا عدم تكرراها في المستقبل .

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة السلط أشارت لوجود كارثة صحية في المستشفى لعدم وجود اوكسجين فيما طوق رجال الأمن العام والدفاع المدني المستشفى لتزويده باسطوانات الأوكسجين.