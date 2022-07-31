الصحة : إعداد خطة الإسناد الطبي الطارئ الخاصة بمحرم الحرام

المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إعداد خطة الإسناد الطبي الطارئ الخاصة بمحرم الحرام.

وذكر بيان للصحة تلقت المستقلة ، أنه “باشراف ومتابعة وزير الصحة هاني موسى العقابي اعلنت وزارة الصحة إعداد خطة الإسناد الطبي الطارئ بمناسبة حلول شهرمحرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) في العاشر من شهر محرم للعام 1444هـ -2022”.

من جانبه، قال مدير مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة في وزارة الصحة فاضل عكلة الربيعي إن “الخطة تهدف الى تنسيق وتنظيم الجهود والموارد الطبية بغية تقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين وبالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتسهيل حركة سيارات الإسعاف داخل المحافظات وخارجها وبمشاركة دوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع غرفة عمليات مركز الوزارة”.

ولفت إلى أن “قسم الاسعاف الفوري قام بتهيئة سيارات الإسعاف ونشرها على مسارات الزائرين إضافة الى تنفيذ مصرف الدم الوطني حملات للتبرع بالدم وتجهيز الدم بكافة اصنافه الى المستشفيات القريبة من مناطق تجمع الزائرين، وتهيئة ردهات الطوارئ في جميع المستشفيات اضافة الى تهيئة ردهات اضافية تحسباً لاستقبال الحالات الطبية الطارئة، وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية والادوية المنقذة للحياة، و تهيئة فرق طبية وجراحية جاهزة وتحت الطلب، وتهيئة مفارز صحية ثابتة ومتنقلة على طريق سير الزائرين وارسال فريق طبي الى مدينة كربلاء المقدسة لمواجهة حالات التسمم ان حدثت قبل ثلاثة ايام من الزيارة”.

أضاف أنه “دائرة الصحة العامة دعت الى الالتزام بجميع اوامر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنين واتخاذ الاجراءات الوقائية ضد كوفيد19 والحمى النزفية والامراض الانتقالية الاخرى كما ان فرق الرقابة الصحية ستقوم بمتابعة الماء والغذاء الذي يقدم للزائرين”.