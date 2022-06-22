الصحة : أنشاء (4) مدن طبية و (15) مستشفى سعة 100 سرير في كل محافظة

المستقلة /- ترأس وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي اجتماعا بعدد من المدراء العامين والمسؤولين في مقر الوزارة.

وناقش الوزير بحسب بيان للوزارة : مشروع أنشاء (4) مدن طبية في العراق و (15) مستشفى سعة 100 سرير واحدة في كل محافظة وحسب توصية الامانة العامة لمجلس الوزراء وضمن الاتفاقية الاطارية الصينية.

كما بحث وزير الصحة آلية أدارة وتشغيل هذه المؤسسات الصحية التي سيتم أنشاؤها , وذلك لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وستكون أضافة مهمة للقطاع الصحي في العراق”.

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