الصالحي : جمع تواقيع نيابية من أجل ايقاف جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال

المستقلة /- كشف عضو مجلس النواب رفيق الصالحي، الخميس، عن حملة داخل مجلس النواب لجمع تواقيع نيابية من أجل ايقاف جميع القرارات حكومة تصريف الأعمال.

وقال الصالحي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “هناك حملة لأعضاء مجلس النواب لجمع تواقيع نيابية لتوقيف جميع قرارات حكومة تصريف الإعمال “،مشيراً إلى أن “حكومة تصريف الإعمال دخلت بمشاريع مشبوها خلال الفترة الأخيرة”.

وأضاف أن “جميع الاتفاقات التي قامت بها الحكومة في القترة الأخيرة مشبوها وتدخل تحت بند التطبيع لنهب ثروات البلد”.

وأشار إلى أن “جزء كبير من القوى السياسية رفضت مشاريع حكومة تصريف الأعمال الأخيرة “،مؤكداً أنها “اتفاقات تطبيقه من أجل سرقة ثروات العراق”.

واثار اللقاء الرباعي مؤخرا في العقبة الأردنية موجة انتقادات لحكومة الكاظمي كونه لا يؤدي إلى أي تغيرات ايجابية في المشهد العراقي.