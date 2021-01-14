الشمري : القضاء على الفساد والمفسدين هدف لكل الشرفاء والوطنيين

المستقلة /- اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، دعمه والتحالف لبيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمكافحة الفساد وإجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

وقال الشمري في بيان صحفي تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، ان “القضاء على الفساد والمفسدين هدف لكل الشرفاء والوطنيين لما خلفه من اثار وسلبيات على البلد وابناءه”.

وجدد الشمري الدعم الكامل لـ”خطوات الحكومة بهذا المجال وخاصة في مسالة استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد”.

وحث الشمري الحكومة على “اجراء الانتخابات وعدم السماح بالتأجيل”، داعيا البرلمان على “دعم الحكومة في توفير ما تحتاجه لاجراء الانتخابات وبموعدها المعلن دون تأجيل”.