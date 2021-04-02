الشرطة يسحق السماوة في الدوري العراقي

المستقلة/- حقق الشرطة فوزا عريضا على السماوة بسباعية دون رد، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز.

افتتح مهرجان الأهداف الفنزويلي ريفاس في الدقيقة (18)، وأضاف علي حصني الهدف الثاني بالدقيقة (26)، وعاد ريفاس ليسجل الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول (3-0).

وزاد الشرطة من غلة الأهداف في الشوط الثاني، حيث أحرز سعد ناطق في الدقيقة (54)، ثم أضاف البرازيلي رافائيل سيلفا الهدف الخامس.

فيما تكفل سعد عبد الأمير بإضافة الهدف السادس، واختتم مهرجان الأهداف عمار غالي في الدقيقة (90+1)، لتنتهي المباراة بسباعية نظيفة.

وقفز الشرطة للمركز الثاني برصيد 29 نقطة في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد السماوة عند النقطة 19 في المركز الأخير.