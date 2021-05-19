الشرطة يسحب لاعبيه من منتخب العراق

المستقلة/- قرر نادي الشرطة سحب لاعبيه من معسكر منتخب العراق، بسبب موقف الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم من بطولة الكأس.

ورفضت التطبيعية تأجيل مباريات كأس العراق، التي تقام بالتزامن مع معسكر منتخب أسود الرافدين، الذي يشهد وجود 9 لاعبين من الشرطة.

وأبلغت إدارة الشرطة لاعبيها بالانسحاب من معسكر المنتخب عصر الخميس، والعودة الى بغداد عطفا على موقف التطبيعية وانسجاما مع لوائح الاتحاد الدولي “فيفا”، التي تجيز للاعبي الأندية الانخراط في المواعيد المحددة رسميا.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة طاجيكستان ونيبال وديا، استعدادا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة.