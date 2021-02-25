الشبكي : اقليم كردستان خالف فقرة تسليم واردات 250 الف برميل نفط

المستقلة /- اوضح عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، ان الاقليم خالف فقرة الموازنة التي تنص على تسليم كردستان واردات 250 الف برميل نفط الى بغداد، لافتا الى ان البرلمان قد يضطر للعودة الى هذا الاتفاق من جديد بعد تعثر المفاوضات لتمرير موازنة 2021.

وقال الشبكي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “البرلمان امام وضع حرج، بسبب رفض الاقليم معظم الحلول والصيغ المقدمة بشأن موازنة كردستان والاتفاق حول ورادات النفط”.

واضاف ان “البرلمان قد يعود الى الاتفاق الخاص بموازنة 2019 والذي ينص على تسليم الاقليم واردات 250 الف برميل الى المركز”.

وبين ان “الاقليم لم يلتزم بالنص الذي وضع في الموازنة السابقة بشأن تسليم واردات 250 الف برميل الى بغداد، وبالتالي فأن الاقليم خرق القانون وخالف نصوص الموازنة السابقة، ومازال يواصل عرقلة سير المفاوضات حول النصوص المطروحة في الموازنة”.