السيطرة على مرض الضغط.. تفاصيل

المستقلة /- أظهرت دراسات مؤخرا، تحسنا كبيرا في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عند مرضى ارتفاع الضغط الشرياني (مرض الضغط) في الأردن بعد تنفيذ الحزمة والبروتوكولات الفنية لمعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفق دراسات أجرتها الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) بالشراكة مع وزارة الصحة الأردنية.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي الاثنين، إن:” نسبة المرضى الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط انخفضت من 71.5 بالمئة إلى 29.1 بالمئة، كما انخفض متوسط ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ بمرور الوقت خلال فترة 4 أشهر من تنفيذ البروتوكولات الفنية”.

واشارت الدراسة إلى أن تنفيذ الحزمة والبروتوكولات الفنية لمعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية في مراكز الرعاية الصحية الأولية يؤدي إلى سيطرة أفضل على ارتفاع ضغط الدم.

يذكر ان ارتفاع ضغط الدم يتسبب بوفاة حوالي 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم في كل عام، ويعد عاملا خطرا ورئيسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الدماغية الوعائية.

وارتفع معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم في الأردن من 30 بالمئة في عام 1994 إلى 32 بالمئة في عام 2018، ويعاني أكثر من ثلثي المرضى من عدم انضباط ضغط الدم (70 بالمئة من الرجال و65 بالمئة من النساء). وتشمل الأسباب الأكثر احتمالا لعدم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بين البالغين، الافتقار إلى ممارسات معالجة ارتفاع ضغط الدم القائمة على الأدلة، وعدم الالتزام بأخذ الأدوية المناسبة.

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