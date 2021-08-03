 الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مبادرة جديدة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب، مضيفا: ” نقدر نعمل مبادرة الرغبة في الإنجاب ان احنا نعمل كشف على الراغبات في هذا الأمر لمدهم ببرنامج صحى معين قبل الحمل لتوعية الناس لأنها قصة كبيرة جدا”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح شركة سايلو فودز: “هل مبادرة الكشف على الراغبات في الانجاب ممكن نشتغل عليها ..الأسرة مسؤولة على تهيئة الظروف لإنجاب طفل .. دى روح يا جماعة هتيجي وهتبقا عايشة، ولابد أن نوفر لها أنسب الظروف فيه أقدار لكن فيه أسباب الدنيا يجب أن تكون الام مستعدة”.