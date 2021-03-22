السيسي يوجه بتطوير أسطول النقل البحري المصري في البحرين الأحمر والمتوسط

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتطوير أسطول النقل ومنظومة خدمات النقل البحري المصري في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح السيسي أنه :يتطلب التطوير ليتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وذلك وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية:.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن اجتماع السيسي مع أعضاء الحكومة المصرية وعلى رأسهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تناول استعراض “الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة الموانئ وخدمات النقل البحري”.

كما تم استعراض الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، خاصةً الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة.

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