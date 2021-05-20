السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لبحث التهدئة في الأراضي الفلسطينية

المستقلة/-أحمد عبدالله/تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمناقشة التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، في بيان على حسابه في فيسبوك: ”تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن. الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية، في ظل التطورات الأخيرة“.

 

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