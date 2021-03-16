السويد ولاتفيا تقرران تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا”

المستقلة /- انضمت السويد ولاتفيا اليوم الثلاثاء إلى مجموعة الدول التي قررت تعليق استخدام لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا بسبب ورود تقارير عن آثار جانبية خطيرة لدى بعض المطعمين بها.

وقالت وكالة الصحة السويدية إنها أوقفت التطعيم باستخدام “أسترازينيكا” كإجراء احترازي.

من جهتها، أعلنت وكالات الصحة الحكومية في لاتفيا عن “تعليق مؤقت” لمدة تصل إلى أسبوعين لاستخدام اللقاح السويدي البريطاني في البلاد.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن هذه الخطوة تعتبر “إجراء احترازيا إضافيا” في حين يتم فحص اللقاح، وأنه لم يتم تسجيل أي مشاكل مرتبطة باستخدامه داخل لاتفيا نفسها.

وقالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أمس الاثنين إنها ستتوقف عن التلقيح بـ”أسترازينيكا” بعد أن أبلغت عدة دول عن آثار جانبية خطيرة محتملة، في حين قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد رابط مؤكد بين هذه الحالات والتطعيم.

وتوقع آلان فيشر المسؤول عن حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا، اليوم الثلاثاء أن يكون تعليق استخدام “أسترازينيكا” أمرا مؤقتا، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي ظهرت عليها آثار جانبية سلبية جراء اللقاح لا يزال قليلا.

 

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