السوداني الفوضى والتخبط تعطلان مشروع ميناء الفاو

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المستقلة /سرى جياد/اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني أن الفوضى والتخبط هما مايعطلان مشروع ميناء الفاو الذي وصفه باكبر مشروع تنموي في المنطقة .

وقال السوداني في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “‏منذ ٢٠١٨/٢/١٣ كنا قد قدمنا توصيات لجنة برئاستنا توصي بتنفيذ عقد إستثمار ميناء الفاو بمشاركة الحكومة وليومنا هذا لازالت الفوضى والتخبط تعطلان أكبر مشروع تنموي في المنطقة .”

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