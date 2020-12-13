السوداني الفوضى والتخبط تعطلان مشروع ميناء الفاو
المستقلة /سرى جياد/اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني أن الفوضى والتخبط هما مايعطلان مشروع ميناء الفاو الذي وصفه باكبر مشروع تنموي في المنطقة .
وقال السوداني في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “منذ ٢٠١٨/٢/١٣ كنا قد قدمنا توصيات لجنة برئاستنا توصي بتنفيذ عقد إستثمار ميناء الفاو بمشاركة الحكومة وليومنا هذا لازالت الفوضى والتخبط تعطلان أكبر مشروع تنموي في المنطقة .”
منذ ٢٠١٨/٢/١٣ كنا قد قدمنا توصيات لجنة برئاستنا توصي بتنفيذ عقد إستثمار ميناء الفاو بمشاركة الحكومة وليومنا هذا لازالت الفوضى والتخبط تعطلان أكبر مشروع تنموي في المنطقة .#مشروع_ميناء_الفاو_الحل
— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) December 13, 2020
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