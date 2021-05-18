السفير العراقي : السلطات الهندية ترفض نقل رفات العراقيين وسيتم دفنهم

المستقلة /- كشف السفير العراقي في الهند فلاح عبد الحسن، عن رفض السلطات الهندية نقل المتوفين العراقيين إلى بلدهم، مشيراً إلى دفنهم في الهند.

وقال عبد الحسن في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “العراقيين لا يتواصلون مع السفارة عندما يصابون بالفيروس، بل يحاول البعض منهم إخفاء الأمر وتقديم تقارير طبية تثبت خلوه من الفيروس لغرض السماح له بالعودة إلى العراق”.

وأضاف، أن “بعض المتوفين العراقيين في الهند، كانوا مصابين بالوباء وأعلمت السفارة بسبب حاجة مرافقي المتوفي إلى شهادة وفاة عراقية استنادا لشهادة الوفاة الهندية التي يذكر فيها سبب الوفاة، وهذه هي الحالات التي نعلم بها فقط، أما الحالات الأخرى لا نُعلَم بها”.

وأشار السفير العراقي، إلى أن “السفارة لا تمتلك إحصائية بعدد المصابين بالسلالة الجديدة أو القديمة بين العالقين العراقيين في الهند، لكن عدد الوفيات المصابة بالفيروس من المرضى بينهم، تجاوز الست حالات”.

وفي الثالث من أيار الحالي، أجلت الخطوط الجوية العراقية، المئات من العراقيين العالقين في الهند بسبب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بعد تفاقم انتشار فيروس كورونا المتحور هناك.

وبحسب معلومات، فإن السلطات العراقية أجلت نحو 400 عراقي من العالقين هناك، وهؤلاء من الذين يذهبون إلى الهند لأغراض العلاج، لكنهم علقوا بسبب وقف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية بأنها ستلزم العائدين بالحجر في إحدى الفنادق لحين التأكد من عدم حملهم الفيروس المتحور.