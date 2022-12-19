السفيرة : نساعد العوائل العراقية على الاندماج في المجتمع

المستقلة / متابعة / تويتر /- قالت السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانسكي ، انها عقدت لقاء ثاني مع ايفان جابرو وزيرة الهجرة والمهجرين ، مشددة على ان اللقاء جاء لمناقشة التحديات المتعلقة بمخيم الهول للاجئين في سوريا .

واكدت السفيرة في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان السفارة الامريكية في بغداد والقنصلية في اربيل يعملان مع الحكومة العراقية وشركائنا في المجتمع الدولي لمساعدة نساء واطفال العوائل العراقية على الاندماج في المجتمع .

واظهرت السفيرة الامريكية في بغداد رغبة واسعة لدعم حكومة محمد شياع السوداني ، حيث اجرت عشرات اللقاءات مع كبار المسؤولين ، الامر الذي اثار حفيظة القوى السياسية القريبة من ايران .

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