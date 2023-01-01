السفيرة الامريكية تهنىء الشعب العراقي بمناسبة اعياد رأس السنة

أتمنى الأفضل لجميع العراقيين في عام 2023

المستقلة / متابعة /- هنئت السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانسكي الشعب العراقي بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية 

وقالت السفيرة في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، راس_سنة_ميلادية سعيدة للجميع في العراق!

وشددت السفيرة بالقول ، آمل أن تشاركوني تفاؤلي بأن العراق والولايات المتحدة يمكنهما معاً تحقيق الكثير في عام 2023.

واضافت ، لا تزال هناك تحديات كبيرة، ولكن جهودنا تركز على تحقيق نتائج ملموسة.

وختمت السفيرة تغريدتها ، أتمنى الأفضل لجميع العراقيين في عام 2023 .

 

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