السفيرة الامريكية تهنىء الشعب العراقي بمناسبة اعياد رأس السنة
أتمنى الأفضل لجميع العراقيين في عام 2023
المستقلة / متابعة /- هنئت السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانسكي الشعب العراقي بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية
وقالت السفيرة في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، راس_سنة_ميلادية سعيدة للجميع في العراق!
وشددت السفيرة بالقول ، آمل أن تشاركوني تفاؤلي بأن العراق والولايات المتحدة يمكنهما معاً تحقيق الكثير في عام 2023.
واضافت ، لا تزال هناك تحديات كبيرة، ولكن جهودنا تركز على تحقيق نتائج ملموسة.
وختمت السفيرة تغريدتها ، أتمنى الأفضل لجميع العراقيين في عام 2023 .
#راس_سنة_ميلادية سعيدة للجميع في العراق! آمل أن تشاركوني تفاؤلي بأن العراق والولايات المتحدة يمكنهما معاً تحقيق الكثير في عام 2023. لا تزال هناك تحديات كبيرة، ولكن جهودنا تركز على تحقيق نتائج ملموسة. أتمنى الأفضل لجميع #العراقيين في عام 2023
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) January 1, 2023
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