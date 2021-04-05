السعودية تكشف عن ضوابط وشروط عمرة رمضان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، ضوابط إجراء عمرة شهر رمضان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن مصدر مسؤول في الوزارة، قوله إنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة.

ولفت إلى بعض الإجراءت والضوابط التي يجب الالتزام بها لأداء عمرة شهر رمضان، منها منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق “توكلنا” لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وأضاف أن “حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة المعتمر، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن الضابط الثالت هو “عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق “توكلنا”، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

ولفت المصدر إلى أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس السبت، بدء الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان، في ظل أزمة كورونا.

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط: “بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان، ووضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في ‎رمضان”.

وأضاف: “تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، وعملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين”، وشدد على تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.