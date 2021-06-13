السعودية تقرر منع دخول غير المحصنين ضد كورونا إلى المراكز التجارية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت مصادر سعودية اليوم الأحد، بأن المملكة قررت عدم السماح لغير المحصنين بلقاح كورونا بدخول المراكز التجارية، اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب.

 

وزعت المملكة العربية السعودية 15.7 مليون جرعة لقاح حتى الآن، وهو ما يكفي لتطعيم 23 بالمئة من السكان.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السعودية: سقوط مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مدرسة في عسير

اخر الاخبار

الأردن.. إصدار لائحة اتهامات تكشف علاقة الأمير حمزة بمتهمي ملف “الفتنة”

اخر الاخبار

الجزائر تكشف عن موعد نتائج الانتخابات البرلمانية

اخر الاخبار

انفجار أنبوب للغاز يتسبب بمقتل 12 شخصا في الصين

رياضية

حكم أوزبكي يدير مباراة العراق وإيران

رياضية

لاعب إنجلترا يدخل تاريخ اليورو

اخر الاخبار

تغريم الرئيس البرازيلي لانتهاكه إجراءات الوقاية من كورونا

اخر الاخبار

تغريم الرئيس البرازيلي لانتهاكه إجراءات الوقاية من كورونا

اخبار العراق

دعم دولي للعراق بالتكنولوجيا اللازمة لتعزيز إدارة الحدود

رياضية

إنجلترا تصعق كرواتيا في يورو 2020

اخر الاخبار

فيديو.. شقيقة أصالة نصري تهاجمها وتكشف تفاصيل صادمة

اخر الاخبار

جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح.. تفاصيل

رياضية

تطورات جديدة بشأن إصابة ثنائي منتخب العراق

رياضية

كورونا يخترق منتخب البرتغال

رياضية

بنزيما يكشف موقفه من مواجهة ألمانيا

رياضية

إيران ترصد مكافأة كبيرة للفوز على العراق

رياضية

راموس يتلقى عرضا إيطاليا