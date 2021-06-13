السعودية تقرر منع دخول غير المحصنين ضد كورونا إلى المراكز التجارية

السعودية تقرر منع دخول غير المحصنين ضد كورونا إلى المراكز التجارية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت مصادر سعودية اليوم الأحد، بأن المملكة قررت عدم السماح لغير المحصنين بلقاح كورونا بدخول المراكز التجارية، اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب.

متحدث التجارة : ابتداء من 22 ذو الحجة القادم سيكون التحصين بلقاح كورونا شرطا لدخول المنشآت التجارية بجرعة واحدة على الأقل بحسب ما يظهر في توكلنا pic.twitter.com/cgJySHYhlQ — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) June 13, 2021

وزعت المملكة العربية السعودية 15.7 مليون جرعة لقاح حتى الآن، وهو ما يكفي لتطعيم 23 بالمئة من السكان.