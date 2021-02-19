السعودية تعلن وصول الزائر القطبي لمنطقة تبوك.. فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شهدت مرتفعات جبال اللوز وعلقان والظهر، في منطقة تبوك، في السعودية، وصول الزائر القطبي.

وقد زينت الثلوج تلك المرتفعات، بسبب الزائر القطبي، والذي جعلها مقصدا سياحيا على مستوى المملكة، بحسب ما نشره موقع “عاجل” السعودي.

وانتشرت مقاطع وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تساقط الثلوج، صباح اليوم الجمعة، على مرتفعات تبوك.

وجذب تساقط الثلوج الانتباه، وعبّر السعوديون عن فرحتهم بها، وتداولوا الصور والمقاطع التي توثق اللحظة.

ونقلت فضائية “الإخبارية السعودية”، عن الراصد الجوي خالد الزعاق، قوله “اليوم يسمونه الزائر القطبي، وسمي بذلك لأنه يأتينا محمولا عبر الرياح القطبية، وعادةً لا تأتي هذه الموجات إلا في موسمي الشبط والعقارب”.

 

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