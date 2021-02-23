السعودية تطرح سندات دولية للشهر الثاني على التوالي

المستقلة/- تستغل المملكة العربية السعودية أسواق السندات الدولية للشهر الثاني على التوالي، مع تسويقها لسندات مقومة باليورو للاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، وللمساعدة في تقليل اعتمادها على الديون بالدولار.

وتخطط أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم لطرح شريحتين من السندات بآجال ثلاث وتسع سنوات، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته.

وجمعت السعودية خمس مليارات دولار من طرح سندات دولارية على شريحتين في يناير.

.وتتوقع السعودية أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال (250 مليار دولار) بنهاية 2021، ليبلغ أكثر من 30% من الناتج الإجمالي، ذلك بحسب توقعات حكومية.

وقالت الحكومة في خطتها السنوية للاقتراض إنها تعتزم تأمين معظم الدين الخارجي اللازم لتمويل عجز هذا العام بحلول يونيو.

وتهدف المملكة إلى القضاء على عجز الميزانية تقريباً بحلول عام 2023 كجزء من تعهدها بإبقاء الديون تحت السيطرة. ومع ذلك، قد ينتقل الاقتراض الحكومي إلى كيانات أخرى، على الأرجح “صندوق الاستثمارات العامة”، حيث يشرع في خطة لاستثمار 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي.