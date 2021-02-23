السعودية تطرح سندات دولية للشهر الثاني على التوالي

المستقلة/- تستغل المملكة العربية السعودية أسواق السندات الدولية للشهر الثاني على التوالي، مع تسويقها لسندات مقومة باليورو للاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، وللمساعدة في تقليل اعتمادها على الديون بالدولار.

وتخطط أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم لطرح شريحتين من السندات بآجال ثلاث وتسع سنوات، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته.

وجمعت السعودية خمس مليارات دولار من طرح سندات دولارية على شريحتين في يناير.

.وتتوقع السعودية أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال (250 مليار دولار) بنهاية 2021، ليبلغ أكثر من 30% من الناتج الإجمالي، ذلك بحسب توقعات حكومية.

وقالت الحكومة في خطتها السنوية للاقتراض إنها تعتزم تأمين معظم الدين الخارجي اللازم لتمويل عجز هذا العام بحلول يونيو.

وتهدف المملكة إلى القضاء على عجز الميزانية تقريباً بحلول عام 2023 كجزء من تعهدها بإبقاء الديون تحت السيطرة. ومع ذلك، قد ينتقل الاقتراض الحكومي إلى كيانات أخرى، على الأرجح “صندوق الاستثمارات العامة”، حيث يشرع في خطة لاستثمار 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

جلادباخ ضد مانشستر سيتي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

رياضية

بايرن ميونيخ يسحق لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

اخر الاخبار

“مبلغ صادم”.. إنهاء صراع نفقة التوأم بين أحمد عز و زينة

اخر الاخبار

السعودية تطرح سندات دولية للشهر الثاني على التوالي

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من ابنة شقيق كاظم الساهر بعد ضجة صورها معه

رياضية

النصر يحسم ديربي الهلال في الدوري السعودي

رياضية

النصر يحسم ديربي الهلال في الدوري السعودي

اخر الاخبار

قيادات فتحاويّة وأخرى حمساويّة في اتصال مع البرغوثي وعائلته

اخر الاخبار

الرئاسة اللبنانية: عون و10 أعضاء من فريقه تلقوا لقاح كورونا

اخر الاخبار

الاتحاد العام للصحفيين العرب يدين “بكل قوة” العدوان الإسرائيلي على سوريا 

اخبار العراق

تسجيل اول حالة ولادة طبيعية لامرأة مصابة بكورونا في الشطرة

اخر الاخبار

السعودية تفرض عقوبات مشددة لمن ينشر ويفشي وثائق سرية

اخبار العراق

سقوط مصابين مع تجدد المظاهرات في الناصرية

اخبار العراق

زراعة كربلاء  تسوق 25 طن من الاسماك  الى الأسواق المحلية

اخبار العراق

شركة لبنانية تبحث افتتاح مدارس دولية في كربلاء

اخر الاخبار

الكويت.. وزير المالية يتحدث عن نفاد السيولة في خزينة الدولة