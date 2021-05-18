السعودية تشترط تلقي لقاح كورونا إجباريًا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، شروط جديدة للمشاركة في أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.

وقالت الداخلية السعودية في بيان، إنه ابتداء من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس المقبل يشترط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ويشمل ذلك المشاركة في المناسبات الثقافية والعلمية والاجتماعية والترفيهية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)

وأضافت الداخلية السعودية أن دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، واستخدام وسائل النقل العامة سيتطلب تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقررت الداخلية السعودية عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.

وشددت الداخلية السعودية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.