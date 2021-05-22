السعودية.. النيابة العامة تأمر بالقبض على أشخاص قاموا بالاعتداء على شخص بصالة الرياضية..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت النيابة العامة في السعودية، يوم السبت، أمرا يقضي بالقبض على أشخاص قاموا بالاعتداء على شخص في إحدى الصالات الرياضية.

وكان نشطاء تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ثلاثة شبان وهم يقومون بالاعتداء ضربا على شخص داخل إحدى صالات الأندية الرياضية في العاصمة الرياض، موثقين ذلك بالفيديو.

وأثار مقطع الفيديو ردود استهجان واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات للجهات المختصة بضرورة محاسبتهم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الرئاسة المصرية: مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

اخر الاخبار

ضرب الداعية وسيم يوسف وتعرضه لاصابة بليغة – صورة

اخر الاخبار

وزيرة الصحة المصرية تفجر مفاجأة بشأن وجود جرعة ثالثة لجميع لقاحات كورونا

اخر الاخبار

وزير الاقتصاد الفلسطيني يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى على غزة

اخر الاخبار

سيادة الإنسان على الأشياء والعناصر

اخبار العراق

اعتقال متهم بالإبتزاز الالكتروني جنوبي ذي قار

عربي

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع المقبل

عربي

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع المقبل

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى يكشف آخر تطورات المصالحة مع قطر

اخر الاخبار

اكثر التطبيقات استنزافا لبطارية هاتفك

اخبار السعودية

مهاجم منبر الحرم زعم أنه المهدي المنتظر – فيديو

اخر الاخبار

تركيا: سنواصل السعي لمحاسبة إسرائيل

اخبار مصر

سر انتشار فيروس كورونا بين فناني مصر

اخر الاخبار

ما هو (الفطر الأسود) الذي أنهى حياة سمير غانم؟

اخر الاخبار

ترجيح مقتل زعيم بوكو حرام

اخبار مصر

يسرا .. حزن على سمير غانم صباحا ورقص في المساء