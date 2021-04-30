السعودية.. الإعلان عن العمر الأعلى خطورة للدخول في العناية الحرجة بسبب كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، مساء أمس الخميس، عن العمر الأعلى خطورة للدخول في العناية الحرجة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكد العبد العالي خلال برنامج “الراصد” الذي يذاع على قناة “الإخبارية” السعودية، أن الفئة الأعلى خطورة هي الفئة الأكبر سنا، 60 عاما فأكثر، ويبلغ نسبتها النصف تقريبا أو أكثر، وأن أكثر من نصف حالات إصابات كورونا الحرجة في المملكة لمن هم فوق الـ 60 عاما.

وحول الحالات المصابة بأمراض مزمنة، مثل السكري، ومرض الضغط، والفشل الكلوى، السمنة المفرطة، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أنها من العوامل الخطرة أيضا للدخول في العناية الحرجة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حالة الوفاة.

ولفت محمد العبد العالي إلى أن جائحة كورونا لها نمط معين من المرض والمتابعة، وهناك لجان متخصصة من الخبراء لمتابعة حالات الوفيات والحالات الحرجة وطريقة علاجها.

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