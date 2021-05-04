السعودية.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 7006 فى المملكة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ سجلت السعودية، اليوم الثلاثاء، 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بهذا الفيروس في البلاد إلى 421300 حالة إصابة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة جراء هذا الفيروس إلى 7006 حالات وفاة.

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1005 حالة تعاف جديدة من الفيروس، ليصبح الإجمالي 404707 حالات شفاء، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9587، والحالات الحرجة 1356 حالة.

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