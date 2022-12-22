الزهيري : مبيعات مزاد العملة لا تتناسب مع كمية البضاعة المتداولة

المستقلة/- قدّم رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، يوم الخميس، مقترحات لإيقاف ارتفاع سعر الصرف الدولار أمام العملة المحلية، معتبراً في الوقت ذاته حجم مبيعات مزاد العملة للبنك المركزي لا تتناسب مع كمية البضاعة المتداولة في السوق.

وقال الزهيري في بيان اليوم ان حجم مبيعات مزاد العملة لا تتناسب مع كمية البضاعة المتداولة في السوق وتقدير الاحتياج الفعلي للسوق لايتجاوز نصف المبلغ الذي يتم بيعه يومياً في مزاد العملة”.

وأضاف أنه “تم الاستماع للتوصيات ووجدنا الرجل الشجاع الذي يستطيع ان يقف هذه المجزرة من خلال بعض القرارات البسيطة منها عدم دفع الضربية على مبيعات الدولار يعني من حق التاجر ان يحول فاتورة الشراء عن طريق المصارف العراقية و بالدينار العراقي ان رغب”.

وأوضح الزهيري أن “هذا القرار سوف يطبق بداية العام القادم وعلى قادم الأيام ستتوفر العمله العراقيه داخل البنوك”، مردفا بالقول “هناك قرارات نتمنى ان تتخذ حتى نستطيع انهاء هذه المجزرة اليومية للدولار”.

واقترح رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية “تنوع سلعة العملات الاجنبية داخل البنك المركزي وألّا تبقى حكراً الدولار فقط، المراقبة الشديدة من قبل البنك الفيدرالي على حركة الدولار من البنوك العراقية الى البنوك الوسيطة”.

واختتم قائلا إنه بتطبيق تلك المقترحات والقرارات ينخفض بيع مزاد العملة من 200 مليون واكثر الى 66 مليون.

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