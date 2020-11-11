الزراعة : العراق يتعرض لـ”حرب” بسبب بيض المائدة
المستقلة /- وجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، دعوة إلى منتجي الدواجن في البلاد لزيادة إنتاجهم، لأن وزارته أغلقت باب الاستيراد ولن تخضع للضغوطات، حسب قوله.
وبين محمد الخفاجي، في تصريح متلفز حقيقة وجود مافيات تتحكم في الأسعار، وتضغط لفتح الاستيراد، وأن هناك حرب دائرة من قبل هذه المفايات وليست مجرد ضغوطات.
وأكد الخفاجي وجود مستفيدين وتجار مدعومين من جهات معينة يستهدفون الصناعة والإنتاج الزراعي المحلي، بمشاركة سياسيين وتجار متنفذين.وأضاف الخفاجي، أن الوزارة وعندما أغلقت باب الفساد بعمليات الاستيراد، بدأت تلك الجماعات تخسر، وتبحث عن منافذ أخرى للضغط، داعياَ منتجي الدواجن في البلاد، إلى التعاون مع وزارة الزراعة بتحديد سعر طبقة البيض وتوزيعها إضافة إلى الاتفاق مع المحافظين لإنشاء مراكز تسويق وتوزيع المنتجات على الأسواق الشعبية، على حد قوله.
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