الزراعة : العراق يتعرض لـ”حرب” بسبب بيض المائدة

المستقلة /- وجه وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، دعوة إلى منتجي الدواجن في البلاد لزيادة إنتاجهم، لأن وزارته أغلقت باب الاستيراد ولن تخضع للضغوطات، حسب قوله.

وبين محمد الخفاجي، في تصريح متلفز حقيقة وجود مافيات تتحكم في الأسعار، وتضغط لفتح الاستيراد، وأن هناك حرب دائرة من قبل هذه المفايات وليست مجرد ضغوطات.