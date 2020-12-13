الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لكانون الأول

المستقلة /… أعلن مصرف الرافدين عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له وتلقته (المستقلة ) اليوم الاحد “استنادا لتوجيهات وزير المالية وبمتابعة وادارة واشراف من قبل مدير عام المصرف فقد باشرت فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول”.

واضاف المصرف أن “التوزيع سيتم بحسب الترتيب والتوقيت المحدد لكل دائرة بعد وصول التمويل والتخصيص المالي الخاص بها سواء كان رواتب التمويل الذاتي او المركزي ورفع رواتبها من دون تأخير”. (النهاية)