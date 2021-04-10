الرئيس السيسى لنظيره التونسى: الأمن المائى المصرى جزء من الأمن القومى العربى

المستقلة/-أحمد عبدالله/قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم تداول قضية الأمن المائى المصرى كونه جزءا من الأمن القومى العربى، والتأكيد على الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية، وثمن الرئيس التونسى، الجهود التى تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل قواعد تشغيل سد النهضة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التونسى قيس سعيد: بحثنا افاق العمل المشترك على الساحة الأفريقية ودعم التعاون الأفريقي في ظل دور مصر وتونس في هذا الشأن

واختتم الرئيس السيسى: “أسعدني لقائكم اليوم ونثمن الدور الذى تقوم به تونس باعتبارها العضو العربى في مجلس الأمن، وما تبذله من جهود لدعم القضايا العربية، واتطلع إلى مزيد من التعاون الوثيق، للتعاون للمصلحة المشتركة، وأتمنى لتونس وشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والرفاهية، واجدد ترحبيى بكم في بلدكم الثانية مصر”.

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