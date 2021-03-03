الذهب العالمي يتكبد 20 دولار خسائر مع ارتفاع الدولار

المستقلة/-تراجعت أسعار الذهب عالميًا بنحو 20 دولارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما هبطت الفضة بشكل قوي، مع ارتفاع العملة الأمريكية.

كما أدى صعود عوائد السندات الأمريكية إلى تقليل جاذبية المعادن، رغم أنها أقل من أعلى مستوياتها في عام والمسجلة في الأسبوع الماضي.

وفي بيانات اقتصادية، أضاف القطاع الخاص الأمريكي 117 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون تطورات مشروع قانون التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار والذي سيتم مناقشته في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1.1%، ما يعادل 19.90 دولار، ليصل إلى 1713.70 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.3 % إلى 1715.16 دولار للأوقية.

فيما تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الفضة بنحو 2% إلى مستوى 26.34 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 91.02.

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